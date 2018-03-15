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15 марта 18, 07:49
У "Звездных войн 8" будет немая версия
Звездные войны 8
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Поклонников "Звездных войн" вообще и творчество композитора Джона Уильямса в частности ждет сюрприз, который анонсировал на своей официальной странице в Twitter режиссер Райан Джонсон.
В цифровых и дисковых копиях фильма, которые в ближайшее время поступят в продажу, будет немая версия, содержащая только музыку.

"Последние джедаи" будут представлены сегодня в цифровом виде в США, Blu-ray выйдет через пару недель. Среди дополнительных материалов есть один мой любимый. Он в некотором роде скрыт там, и желающим придется приложить усилия. Итак, если вы приобретете эту копию или позже купите фильм на дисках, у вас появится возможность получить версию только с саундтреком", - написал он.

По словам постановщика, в этом варианте не будет всех звуковых эффектов и диалогов, только композиции Уильямса. Для получения доступа поклонникам предстоит скачать приложение Movies Anywhere app, являющееся агрегатором фильмов компании Walt Disney.

Напомним, что фильм "Звездные войны 8: Последние джедаи" был представлен зрителям в декабре 2017 года. Его мировые кассовые сборы превысили 1,3 миллиарда долларов, что позволило возглавить рейтинг самых успешных кинопроектов прошедшего года.

Источник: https://www.kinonews.ru
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