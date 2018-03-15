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15 марта 18, 07:51
Джон Хэмм и Натали Портман окажутся в любовном треугольнике
Натали Портман
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Джон Хэмм и Натали Портман объединят усилия и актерские таланты на съемочной площадке драмы под названием "Pale Blue Dot", постановщиком которой назначен Ной Хоули, работавший ранее над некоторыми эпизодами популярного сериала "Фарго".
Сюжет будет основан на реальных событиях, произошедших в 2007 году. В его центре окажется замужняя астронавт NASA (Портман), которая вступает в романтическую связь со своим коллегой (Хэмм). Бурный роман заканчивается весьма драматически: узнав, что она является не единственной любовницей, женщина совершает попытку похитить свою соперницу.

В действительности злоумышленницей была 43-летняя Лиз Мари Новак, которая летала в космос в составе экипажа шаттла "Дискавери". Вернувшись, она вступила в романтическую связь с астронавтом Биллом Офелейном, а соперницей оказалась офицер ВВС США Колин Шипман. Лиз Мари Новак была задержана полицией посл того, как она напала на Шипман на парковке, брызнув в лицо слезоточивым газом. У нападавшей был изъят нож, резиновые шланги и пластиковые пакеты.

Это был первый подобный случай в истории американской астронавтики. Сроки работ над проектом и возможный прокатный график, пока не уточняются.

Источник: https://www.kinonews.ru
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