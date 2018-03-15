Джон Хэмм и Натали Портман окажутся в любовном треугольнике

Сюжет будет основан на реальных событиях, произошедших в 2007 году. В его центре окажется замужняя астронавт NASA (Портман), которая вступает в романтическую связь со своим коллегой (Хэмм). Бурный роман заканчивается весьма драматически: узнав, что она является не единственной любовницей, женщина совершает попытку похитить свою соперницу.





В действительности злоумышленницей была 43-летняя Лиз Мари Новак, которая летала в космос в составе экипажа шаттла "Дискавери". Вернувшись, она вступила в романтическую связь с астронавтом Биллом Офелейном, а соперницей оказалась офицер ВВС США Колин Шипман. Лиз Мари Новак была задержана полицией посл того, как она напала на Шипман на парковке, брызнув в лицо слезоточивым газом. У нападавшей был изъят нож, резиновые шланги и пластиковые пакеты.





Это был первый подобный случай в истории американской астронавтики. Сроки работ над проектом и возможный прокатный график, пока не уточняются.



