"Черная пантера" сокрушила "Темного рыцаря 2"

"Темный рыцарь 2: Возрождение легенды", финишировавший в свое время с результатом 1,08 миллиарда долларов.





Таким образом, на 15 марта 2018 года всю первую пятерку самых успешных экранизаций комиксов в истории кино, заняли киноленты Marvel. На первом месте "Мстители" (1,5 миллиарда долларов), на втором - "Мстители 2: Эра Альтрона" (1,4 миллиарда долларов), на третьем - "Железный человек 3" - 1,2 миллиарда долларов), на четвертом - "Первый мститель 3: Противостояние" (1,15 миллиарда долларов) и на пятом - "Черная пантера".





Напомним,что сиквел "Темного рыцаря" был представлен зрителям в 2012 году. В нем снимались Лиам Нисон, Том Харди, Кристиан Бейл, Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон-Левитт, Гэри Олдман, Марион Котийяр, Эйден Гиллен, Морган Фриман, Майкл Кейн и другие актеры.





Один из премьерных показов картины был омрачен массовым убийством зрителей Нападение было совершено 20 июля 2012 года. Преступник по имени Джеймс Холмс расстрелял зрителей из автоматического оружия. 12 человек погибли, несколько десятков получили ранения.



