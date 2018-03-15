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15 марта 18, 08:11
Эдди Мерфи станет братом Шварценеггера и ДеВито
эдди мерфи
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Слухи об этом ходили давно, но теперь у нас есть официальная информация.
Эдди Мерфи действительно присоединился к Арнольду Шварценеггеру и Дэнни ДеВито в сиквеле комедии "Близнецы".

Участие Мерфи в проекте подтвердил сам Шварценеггер, который также отметил, что сценарий продолжения уже закончен. Мерфи, как и было заявлено ранее, сыграет третьего брата-близнеца. "Забавная вещь случается, когда смешивается сперма", — сказал Арни.

Оригинальные "Близнецы" вышли в 1988 году. Шварц и ДеВито сыграли братьев, которых разделили сразу после рождения и которые воссоединяются после многолетней разлуки. Комедия моментально стала классикой жанра, и многие годы велись разговоры о сиквеле.

Впервые продолжение было анонсировано в 2012 году на конвенте Comic Con. Но подготовительная стадия производства затянулась на целых шесть лет. И вот только сейчас Эдди Мерфи официально присоединился к проекту под названием "Triplets" ("Тройняшки"), что означает, что дело наконец сдвинется с мертвой точки.

Однако, напомним, летом Шварценеггер будет занят на съемках шестого "Терминатора".

Источник: https://kinoafisha.ua
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