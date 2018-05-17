Ниндзя Снейк Айз из "Броска кобры" получит сольный фильм

Снейкайз — один из самых популярных персонажей мира "G.I. Joe", который появлялся ранее в обоих фильмах: "G.I. Joe: Бросок Кобры" и "G.I. Joe: Возмездие". Он — немой ниндзя, чье прошлое покрыто мраком и тайной, но это не мешает ему прекрасно владеть катаной и искусством ниндзюцу.





Над сценарием уже работает Эван Спилиотопулос ("Красавица и чудовище", "Белоснежка и Охотник 2"). В числе продюсеров будущей ленты — Брайан Голднер ("Трансформеры: Последний рыцарь", "Уиджи. Проклятие доски дьявола").



