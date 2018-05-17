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17 мая 18, 09:58
Ниндзя Снейк Айз из "Броска кобры" получит сольный фильм
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Студия Paramount запускает в производство спин-офф франшизы "Бросок кобры", который будет посвящен персонажу Снейк Айз.
Снейкайз — один из самых популярных персонажей мира "G.I. Joe", который появлялся ранее в обоих фильмах: "G.I. Joe: Бросок Кобры" и "G.I. Joe: Возмездие". Он — немой ниндзя, чье прошлое покрыто мраком и тайной, но это не мешает ему прекрасно владеть катаной и искусством ниндзюцу.

Над сценарием уже работает Эван Спилиотопулос ("Красавица и чудовище", "Белоснежка и Охотник 2"). В числе продюсеров будущей ленты — Брайан Голднер ("Трансформеры: Последний рыцарь", "Уиджи. Проклятие доски дьявола").

Источник: https://kinoafisha.ua
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