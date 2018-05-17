Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
0.39
USD
0.39
RUB
0.39
EUR
30.84
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 мая 18, 14:16
Lucasfilm анонсировала фильм о Лэндо Калриссиане
Лэндо Калриссиан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Lucasfilm снимет спин-офф "Звездных войн", посвященный приятелю Хана Соло Лэндо Калриссиану.
Об этом рассказала в интервью изданию Esquire глава студии Кэтлин Кеннеди.

"Мы полагаем, что очередной спин-офф продолжит историю Лэндо. Конечно, у нас много идей о дальнейших приключениях Хана Соло и Чубакки, но следующий фильм будет о Лэндо", - сказала она. Ранее стало известно, что актер Дональд Гловер подписал контракт, предполагающий его участие в нескольких фильмах из серии "Звездные войны". По его собственному признанию, он ощущает себя в эпицентре событий "библейского масштаба".

Напомним, что впервые этот персонаж был представлен зрителям в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар". Роль Лэндо исполнил актер Билли Ди Уильямс. Как известно, после повторной встречи с Ханом Соло Калриссиан оказался участником основных событий оригинальной трилогии.

Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
Lucasfilm приготовилась к провалу фильма о Хане Соло
Криса Хемсворта позвали в спин-офф "Людей в черном"
Netflix снимет фильм по книге Стивена Кинга
Аннетт Бенинг сыграет в фильме "Капитан Марвел"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гари Олдман снимет фильм "Летающий конь"
noimageНиндзя Снейк Айз из "Броска кобры" получит сольный фильм
noimageУкраинские фильмы, которые покажут на кинофестивале в Киеве
noimageТрейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
noimageМэрил Стрип снимется в новом фильме Стивена Содерберга
Лента новостей