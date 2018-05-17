Lucasfilm анонсировала фильм о Лэндо Калриссиане

Об этом рассказала в интервью изданию Esquire глава студии Кэтлин Кеннеди.





"Мы полагаем, что очередной спин-офф продолжит историю Лэндо. Конечно, у нас много идей о дальнейших приключениях Хана Соло и Чубакки, но следующий фильм будет о Лэндо", - сказала она. Ранее стало известно, что актер Дональд Гловер подписал контракт, предполагающий его участие в нескольких фильмах из серии "Звездные войны". По его собственному признанию, он ощущает себя в эпицентре событий "библейского масштаба".





Напомним, что впервые этот персонаж был представлен зрителям в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар". Роль Лэндо исполнил актер Билли Ди Уильямс. Как известно, после повторной встречи с Ханом Соло Калриссиан оказался участником основных событий оригинальной трилогии.



