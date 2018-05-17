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17 мая 18, 14:20
Гари Олдман снимет фильм "Летающий конь"
Гари Олдман
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Речь об английском фотографе Эдварде Майбридже, который изобрел первое устройство для проецирования фильмов.
"Летающий конь" ("Flying Horse") не будет для Олдмана режиссерским дебютом, но будет всего лишь второй пробой в качестве постановщика. Также актер планирует исполнить в своем проекте главную роль.

Эдвард Майбридж изучал движение и, в частности, движение животных, пытаясь зафиксировать его на пленку. В своих экспериментах он пришел к пофазовому фотографированию коней на бегу. Для этого он использовал одновременно несколько фотокамер.

В итоге Майбридж изобрел зоопраксископ — аппарат, демонстрирующий движение животных в динамике с помощью значительного числа отдельных снимков. Именно его устройство помогло разрешить спор касательно "летающего коня": одна сторона утверждала, что при галопе лошадь на долю секунды отрывает от земли все четыре ноги, а другая — что хотя бы одна нога лошади всегда остается на земле во время бега. С помощью зоопраксископа было доказано, что конь во время галопа действительно "летит".

Однако успешную карьеру фотографа Майбридж променял на личную месть. Узнав, что любимая жена Флора ему изменяет, Майбридж вычислил и убил любовника. Впрочем, в суде фотографа оправдали.

В настоящее время Гари Олдман также ведет переговоры на счет участия в новой картине Стивена Содерберга под названием "Прачечная" — политическом триллере о так называемых "Панамских документах". Напомним, в этом году актер стал обладателем "Оскара" за роль Уинстона Черчилля в байопике "Темные времена".

Источник: https://kinoafisha.ua
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