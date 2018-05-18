Новый фильм об истории любви Меган Маркл и принца Гарри

Относительно документальной ленты, то зрители разделились на два лагеря: одни поклонники королевской семьи с увлечением смотрели фильм на американском телеканале Lifetime, другие же продолжают критиковать неудачный актерский состав и события в фильме.





Создатели фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви" показали первую встречу в ресторане в Лондоне, совместную поездку в Южную Африку, свадьбу Пиппы Миддлтон, знакомство с королевой Елизаветой II и с членами семьи, предложение руки и сердца в коттедже Гарри, момент подписи королевы официального разрешения на брак и первый официальный визит Меган в качестве невесты принца в Ноттингем.





Стоит напомнить, что главными героями ленты "Гарри и Меган: Королевская история любви" стали Париса Фитц-Хенли (в роли Меган Маркл) и Мюррей Фрейсер (в роли принца Гарри). Роли других членов королевских семей исполнили: Елизавета II (актриса Мэгги Салливан), принц Чарльз (Стив Култер), герцогиня Корнуольская (Дебора Рамси), принц Уильям (Берджесс Ебернетті), Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл), принц Джордж (Престон Карват) и принцесса Шарлотта (Бриела Вайнтрауб).





Кинокритики отмечают, что в фильме лучше всего сыграл дуэт актеров, которые исполнили роли принца Гарри и Меган Маркл. Что касается остальных актеров, то отношения герцога и герцогини Кембриджских, по их мнению, показали довольно "холодными", а сама Кейт передвигалась в фильме "как робот". Принца Уильяма даже назвали 43-летним бухгалтером из Огайо. Образ королевы Елизаветы II тоже не понравился зрителям, поэтому они советуют самой Ее Величеству не смотреть эту ленту.





Добавим, что в рейтинге IMDb фильм "Гарри и Меган: Королевская история любви" отмечен высокими 7,5 баллами, в то время как лента о принце Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году была оценена в 5,0 баллов.



