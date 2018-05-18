Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.92
USD
26.19
RUB
0.42
EUR
30.79
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
18 мая 18, 09:56
"Добро пожаловать в Zомбилэнд" возвращается
Zомбилэнд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
К своим ролям вернутся Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин.
Наконец стало известно, фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд" получит свое продолжение и даже уже известна дата сиквела. Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник рассказали, что на больших экранах фильм дебютирует в октябре 2019 года.

"Мы выпустим второй фильм в 2019 году в 10-ю годовщину Zомбилэнда. Мы надеемся, что фанаты, которые так ждали продолжение не разочаруются", – прокомментировали Риз и Верник.

Они также сообщили, что к своим ролям вернутся: Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин.

Кто забыл, фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд" рассказывает о нескольких выживших, в ходе зомби апокалипсиса, американцев, которые объединяются ради поиска безопасного места. При бюджете в 23,6 млн долларов фильм смог собрать в мировом прокате 102,4 млн долларов.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Эмма Стоун отказалась от участия в "Чудо-женщине 2"
Джек Блэк работает над сиквелом "Медиатора судьбы"
Милла Йовович снимется в экранизации игры о монстрах
Дуэйн Джонсон требует миллион долларов за рекламу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кристен Стюарт готовит "лучшую женскую роль"
noimageВин Дизель снимется в экшен-комедии "Мускул"
noimage"Война бесконечности" набрала новый рекорд в кассовом кино
noimageУмер легенда кино Джозеф Кампанелла
noimageMarvel анонсировала фильм о новом супергерое
Лента новостей