"Человек из стали 2" может выйти на экраны в 2020 году

Фильм "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера может получить продолжение, сообщает ScreenGeek со ссылкой на инсайдера Марко Франциско Робле. Как отмечает издание, Супермен в исполнении Генри Кавилла уже появлялся в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости", но теперь речь идет о продолжении сольной картины о персонаже.





Сам Кавилл уже намекал на то, что в скором времени возможен анонс нового фильма. А Робле говорит о том, что выход картины запланирован уже на 2020 год, а значит, ее съемки стартуют уже в начале следующего года.





Предположительно, фильм будет анонсирован на будущем Comic Con, который стартует в июле.



