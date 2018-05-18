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18 мая 18, 10:04
"Человек из стали 2" может выйти на экраны в 2020 году
Человек из стали
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Генри Кавилл вернется к роли Супермена.
Фильм "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера может получить продолжение, сообщает ScreenGeek со ссылкой на инсайдера Марко Франциско Робле. Как отмечает издание, Супермен в исполнении Генри Кавилла уже появлялся в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости", но теперь речь идет о продолжении сольной картины о персонаже.

Сам Кавилл уже намекал на то, что в скором времени возможен анонс нового фильма. А Робле говорит о том, что выход картины запланирован уже на 2020 год, а значит, ее съемки стартуют уже в начале следующего года.

Предположительно, фильм будет анонсирован на будущем Comic Con, который стартует в июле.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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