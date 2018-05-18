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18 мая 18, 10:06
Marvel анонсировала фильм о новом супергерое
Мисс Марвел
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В киновселенную хотят ввести первую мусульманскую супергероиню Камалу Хан, она же Мисс Марвел.
Ошеломительный успех киновселенной Marvel позволяет главе студии Кевину Файги снимать практически все, что угодно. На днях продюсер сообщил, что на очереди первая мусульманская супергероиня Камала Хан, известная также как четвертая Мисс Марвел.

В интервью BBC Файги рассказал, что совсем скоро во вселенную Капитана Марвел войдет новая героиня:

"Сейчас мы снимаем "Капитана Марвел" с Бри Ларсон, но в комиксах есть еще и Мисс Марвел, мусульманская героиня, и у нас есть большие планы на ее счет".

Согласно комиксам, Камала Хан – 16-летняя американка пакистанского происхождения. Однажды она подвергается воздействию кристаллов терригена и приобретает суперспособности – менять форму тела. Тогда она решает перевоплотиться в своего кумира – Мисс Марвел. В 2014 году Marvel выпустили отдельный комикс по этой героине, сделав ее первой мусульманкой, получившей собственную линейку комиксов.

Напомним, создатели фильмов все больше хотят сделать женскую команду Marvel и кажется еще более вероятным. Актриса Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию в фильме "Тор: Рагнарек", рассказала, что глава студии Marvel Кевин Файги не просто заинтересован в женском ансамбле, но "действительно охвачен" этой идеей.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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