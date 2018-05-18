Умер легенда кино Джозеф Кампанелла

На 94-м году жизни умер известный американский актер Джозеф Кампанелла. Кампанелла скончался в среду в своем доме в Шерман Оукс, пригороде Лос-Анджелеса, Калифорния – это подтвердила невестка актера. Он сыграл в 200 фильмах, телесериалах, в бродвейских постановках, на озвучке мультфильмов.





Кампанелла родился в 1924 году в Нью-Йорке, учился в Колумбийском университете – прежде чем переехать в Голливуд. Самые известные роли – в выходившем в 1967-1975 годах детективном сериале "Мэнникс" (номинация на "Эмми") и в "Днях нашей жизни" (еще одна номинация).





Среди других работ: "Неприкасаемые", "Трасса 66", "Дикий дикий вест" и "Миссия невыполнима" (сериалы), "Беглец", "Дымок из ствола", "Лодка любви", "Она написала убийство", "Спасатели Малибу", "Крутой Уокер", фильмы "Резня в День святого Валентина", "Голографический человек", "Метеор", прославленная фантастика "Ангар 18".





У актера осталась жена, актриса Кэтрин Джилл, семь сыновей и восемь внуков.











