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18 мая 18, 10:09
"Война бесконечности" набрала новый рекорд в кассовом кино
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"Война бесконечности" стала самым кассовым летним фильмом в истории кино.
Фильм "Мстители: Война бесконечности" братьев Руссо собрал в мировом прокате 1,675 миллиарда долларов. Это означает, что картине удалось преодолеть рекорд в 1,672 миллиарда долларов, установленный фильмом Колина Треворроу "Мир Юрского периода" и стать самым кассовым летним фильмом в истории кино.

Кроме того, "Войне бесконечности" удалось сметить "Мир Юрского периода" и по другим показателям: теперь именно фильм Marvel занимает четвертое место среди самых кассовых фильмов в истории мирового кинематографа.

Картине также удалось стать самым кассовым фильмом из всех, которые вышли в прокат не 18 или 19 декабря. Так, "Аватар", который заработал в мировом прокате 2,788 миллиарда долларов, вышел 18 декабря, 18 же декабря вышел в прокат также фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который заработал 2,068 миллиарда долларов. "Титаник" со сборами 2,188 миллиарда долларов вышел в прокат 19 декабря.

Картина стала третьей частью серии фильмов о Мстителях. Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос.

Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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