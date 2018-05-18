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18 мая 18, 10:34
Кристен Стюарт готовит "лучшую женскую роль"
Кристен Стюарт
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Актриса Кристен Стюарт работает над фильмом, который, по ее мнению, перевернет ее карьеру.
Причем работает не в качестве исполнительницы роли, а как сценарист и постановщик. Это будет режиссерский дебют Стюарт. Кристен и так уже существенно изменила карьеру: после попсовых "Сумерек" и "Белоснежки и охотника", за которые получала нагоняй от критиков, девушка переключилась на независимое кино. Она снялась в таких фестивальных проектах, как "Персональный покупатель" и "Несколько женщин" и наконец удостоилась за свою игру положительных отзывов.

Ее режиссерским дебютом станет экранизация мемуаров Лидии Юкнавич "Хронология воды".

"Лидия Юкнавич из Портленда, — говорит Стюарт. — Мне нравятся ее романы, но ее мемуары… это что-то очень личное для меня. Она будто в моей крови. И я чувствовала это еще до того, как встретила и пообщалась с ней".

"Я буду снимать этим летом, — продолжила Стюарт. — В настоящее время моя единственная цель — закончить сценарий и найти на роль действительно потрясающую актрису. Я собираюсь написать лучшую чертову женскую роль („best f**king female role“). То есть я собираюсь написать роль, но не собираюсь ее играть".

В "Хронологии воды" Лидия Юкнавич рассказывает о своей юности, о том, как росла в неблагополучной семье и, чтобы вырваться из домашней рутины, поступила в Техасский университет, где окунулась в мир наркотиков, алкоголя и садо-мазо.

В сентябре этого года Кристен Стюарт появится в биографическом триллере "Лиззи", который расскажет о жизни реальной женщины-убийцы Лиззи Борден.

Источник: https://kinoafisha.ua
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