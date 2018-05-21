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Кино
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20 мая 18, 21:16
Ольга Куриленко блистала на красной дорожке в Каннах
Ольга Куриленко
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Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, проживающая сейчас во Франции, посетила закрытие Каннского кинофестиваля-2018.

Вчера, 19 мая, состоялось закрытие грандиозного кинофестиваля в Каннах, где "Золотую пальмовую ветвь" получил японский кинорежиссер за фильм Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки" ( "Shoplifters").

На красной дорожке в последний день фестиваля появилась и Ольга Куриленко. Для светского выхода украинская звезда примерила два платья.

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

В романтическом легком платье с невысокими каблуками женщина прибыла на премьеру фильма "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, в котором сыграла одну из главных ролей.

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Другое же торжественное платье от Dior она выбрала для вечернего выхода. Платье серого цвета с пышной юбкой, которое подчеркивал стильный поясок, очень подходило к глазам и макияжу актрисы.

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Свой образ Ольга дополнила изящными украшениями, черным клатчем и туфлями-лодочками.
telegraf.com.ua
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