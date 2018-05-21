Леонардо ДиКаприо может сыграть президента США

Актер Леонардо ДиКаприо и режиссер Стивен Спилберг ведут переговоры об участии в съемках биографического фильма о 18 президенте США Улиссе Гранте. При этом, актер рассматривается на роль Гранта, сообщает The Hollywood Reporter. Как подчеркивает издание, в последний раз актер и режиссер работали вместе на съемках фильма "Поймай меня, если сможешь" в 2002 году.





Ранее уже было известно, что компания ДиКаприо Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова. Фильм снимут на студии Lionsgate. Вместе с тем, пока неясно, когда начнутся съемки картины из-за перегруженного графика Спилберга: на данный момент режиссер планирует снять как минимум три фильма.





В следующем году Спилберг намерен приступить к съемкам новой картины о приключениях Индианы Джонса, также он собирается приступить к производству ремейка "Вестсайдской истории". Кроме того, Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм — "Черного ястреба" по мотивам комиксов DC Comics.



