Первый трейлер новых "Зачарованных" (ВИДЕО)





Главные роли в новом сериале исполнили Мелони Диас, Мэделин Манток и Сара Джеффри. Шоураннер — Дженни Снайдер Урман (сериалы "Царство" и "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение").

Премьера сериала запланирована уже на осень. В отличие от оригинального сериала, в новом шоу изначально о существовании друг друга будут знать только две сестры, а третья найдет их уже после смерти матери. Кроме того, в новых сериях сестер зовут Мейси, Мэл и Мэгги, а не Фиби, Прю и Пайпер, как в первых "Зачарованных".