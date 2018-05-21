Первый трейлер новых "Зачарованных" (ВИДЕО)

Канал The CW на своем канале на YouTube опубликовал трейлер сериала "Зачарованные", который станет перезапуском шоу, выходившего с 1998 по 2006 год.
Как и оригинальная версия, сериал расскажет о трех сестрах, которые после смерти своей матери узнали о своих магических способностях.
Премьера сериала запланирована уже на осень. В отличие от оригинального сериала, в новом шоу изначально о существовании друг друга будут знать только две сестры, а третья найдет их уже после смерти матери. Кроме того, в новых сериях сестер зовут Мейси, Мэл и Мэгги, а не Фиби, Прю и Пайпер, как в первых "Зачарованных".
Главные роли в новом сериале исполнили Мелони Диас, Мэделин Манток и Сара Джеффри. Шоураннер — Дженни Снайдер Урман (сериалы "Царство" и "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение").