Энди Серкис готов сыграть в сольном фильме о Бэтмене

Такое признание сделал сам актер в интервью изданию JoBlo.





""О, конечно же! Я бы отправился на край вселенной с Мэттом [Ривзом]. Я имею в виду, что он блестящий режиссер. Я бы снова с ним с удовольствием поработал, так как я его просто обожаю. Мы очень хорошие друзья, близкие друзья, и я думаю, что он один из самых экстраординарных постановщиков сегодня", - сказал он.





Что же касается возможного участия в сериале о событиях в Средиземье, который намерена запустить в производство компания Amazon, то Серкис уверен, что "есть множество иных не менее интересных проектов".





Напомним, что статус сольного фильма о Бэтмене до сих пор не прояснен. Мэтт Ривз занял пост режиссера после того, как от него отказался Бен Аффлек. Однако с тех пор как это произошло в начале 2017 года, никаких обнадеживающих новостей по этому поводу не было. Считается, что Ривз продолжает работать над сценарием картины. Вернется ли Бен Аффлек к образу Бэтмена, или его заменит иной актер, также пока неизвестно.





Энди Серкис снимался у Мэтта Ривза в серии фильмов, основанных на произведении "Планета обезьян".



