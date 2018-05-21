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Кино
Новости кино
21 мая 18, 11:12
"Дэдпул 2" стартовал значительно хуже ожидаемого
Дэдпул 2
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Фильм студии Fox "Дэдпул 2" стартовал в Северной Америке значительно хуже, чем ожидали независимые эксперты, и хуже, чем полагала сама студия.
За первые выходные в домашнем прокате он собрал 125 миллионов долларов.

Таким образом второй части "Дэдпула" не удалось повторить успех оригинального фильма, стартовавшего с результатом 132 миллиона долларов.

В международном прокате "Дэдупл 2" собрал еще 176 миллионов долларов, что в совокупности с домашними сборами дает цифру в 301 миллион долларов. Отметим, что Fox ожидала старт в 130 миллионов долларов, а независимые эксперты рассчитывали, что проект может стартовать с результатом от 140 до 150 миллионов долларов.

Напомним также, что в американский прокат картина вышла на 4,349 экранах, и это был самый масштабных релиз в истории Fox. Как в первом, так и во втором случаях экранизация комиксов не получила прокатного удостоверения в Китае.

Источник: https://www.kinonews.ru
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