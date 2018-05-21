Кассовые сборы "Мстителей 3" превысили 1,8 млрд долларов

Таким образом, экранизация комиксов занимает четвертое место в рейтинге самых спешных кинопроектов в истории кино. Для попадания в тройку лидеров ей необходимо собрать еще около 200 миллионов долларов.





За пределами Северной Америки больше всего "Мстители 3" заработали в Китае. На этом рынке сборы фильма уже превысили 300 миллионов долларов. Такого результата в этой стране ранее удалось достичь еще лишь трем голливудским релизам.





Сборы "Мстителей 3" в странах СНГ на момент написания данной заметки составляли около 29 миллионов долларов. В Южной Корее и Великобритании картина собрала более 80 миллионов долларов, по 55 миллионов долларов ей обеспечили бразильский и мексиканский прокаты.





"Мстители 4", которыми студия Marvel планирует завершить очередную фазу в развитии своей киновселенной, будут представлены зрителям в мае 2019 года.



