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Кино
Новости кино
21 мая 18, 11:14
Кассовые сборы "Мстителей 3" превысили 1,8 млрд долларов
Мстители 3: Война бесконечности
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Мировые кассовые сборы фильма студии Marvel "Мстители 3: Война бесконечности" превысили 1,8 миллиарда долларов.
Таким образом, экранизация комиксов занимает четвертое место в рейтинге самых спешных кинопроектов в истории кино. Для попадания в тройку лидеров ей необходимо собрать еще около 200 миллионов долларов.

За пределами Северной Америки больше всего "Мстители 3" заработали в Китае. На этом рынке сборы фильма уже превысили 300 миллионов долларов. Такого результата в этой стране ранее удалось достичь еще лишь трем голливудским релизам.

Сборы "Мстителей 3" в странах СНГ на момент написания данной заметки составляли около 29 миллионов долларов. В Южной Корее и Великобритании картина собрала более 80 миллионов долларов, по 55 миллионов долларов ей обеспечили бразильский и мексиканский прокаты.

"Мстители 4", которыми студия Marvel планирует завершить очередную фазу в развитии своей киновселенной, будут представлены зрителям в мае 2019 года. 

Источник: https://www.kinonews.ru
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