Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами стримингового сервиса Netflix. Контракт с бывшим президентом США, о заключении которого представители Netflix сообщили в понедельник, 21 мая, предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также сериалов.

По мнению экс-президента, партнерство позволит "курировать талантливые, вдохновляющие и творческие голоса, которые способствуют росту эмпатии и понимания между народами". В свою очередь, его супруга отметила "силу историй", которая побуждает "иначе думать об окружающем мире и помогает раскрыть сердца и разум для других".

Финансовые детали заключенного на несколько лет соглашения не разглашаются. Первые проекты основанной супругами компании, которая получила название Higher Ground Productions, ожидаются в 2019 году.

Стриминговый сервис Netflix имеет около 125 млн подписчиков по всему миру. Среди известных проектов сервиса — сериалы "Карточный домик", "Оранжевый — хит сезона" и "Очень странные дела".



