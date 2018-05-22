Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

Барак и Мишель Обама подписали долгосрочное соглашение с Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов, сообщает Variety.





"Одна из простых радостей государственной службы в том, что ты знакомишься с большим количеством потрясающих людей и имеешь возможность помочь им поделиться опытом с более широкой аудиторией. Поэтому мы с Мишель очень воодушевлены сотрудничеством с Netflix и надеемся, что будем продвигать талантливых, вдохновляющих и креативных людей, которые умеют вызывать эмпатию, а также помогать им рассказывать свои истории всему миру", - заявил Обама.





Ранее также сообщалось, что бывший президент США запустит на сервисе собственное общественно-политическое шоу, главными темами которого станут реформа здравоохранения, миграция, проблемы изменения климата, избирательное право.







