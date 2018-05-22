Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 мая 18, 10:44
Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix
Барак и Мишель Обама
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Супруги займутся продюсированием сериалов, полнометражных и документальных фильмов.
Барак и Мишель Обама подписали долгосрочное соглашение с Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов, сообщает Variety.

"Одна из простых радостей государственной службы в том, что ты знакомишься с большим количеством потрясающих людей и имеешь возможность помочь им поделиться опытом с более широкой аудиторией. Поэтому мы с Мишель очень воодушевлены сотрудничеством с Netflix и надеемся, что будем продвигать талантливых, вдохновляющих и креативных людей, которые умеют вызывать эмпатию, а также помогать им рассказывать свои истории всему миру", - заявил Обама.

Ранее также сообщалось, что бывший президент США запустит на сервисе собственное общественно-политическое шоу, главными темами которого станут реформа здравоохранения, миграция, проблемы изменения климата, избирательное право.

Источник: https://112.ua

Ещё по теме:
Тизер финального сезона сериала "Карточный домик"
Трейлер фантастического фильма "Титан"
Список ужастиков, которые невозможно досмотреть до конца
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снимутся в новой комедии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джиллиан Андерсон присмотрела себе новый проект
noimageБрэд Питт снялся в Дэдпуле 2 за чашку кофе
noimageХолли Берри составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 3"
noimageМультфильм Walt Disney Pictures получил музыкальную премию
noimageДжейк Джилленхол сыграет в продолжении "Человека-паука"
Лента новостей