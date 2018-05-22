Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон снимется в одной из главных ролей в новом проекте Netflix "Первые леди".





Как сообщает THR, актрисе досталась роль первой женщины-президента США, к тому же нетрадиционной сексуальной ориентации.





Сериал анонсирован как сатирическая политическая комедия. Героиню зовут Беверли Николсон, а ее "жену", которую сыграет радиоведущая и актриса Тиг Нотаро, – Кейси. Тиг Нотаро выступит и сценаристом фильма.





Отмечается, что для Энистон роль в "Первых леди" станет первой в сериалах стриминговых сервисов.



