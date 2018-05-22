Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 мая 18, 09:29
Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США
Дженнифер Энистон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера проекта "Первые леди" запланирована на конец этого года.
Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон снимется в одной из главных ролей в новом проекте Netflix "Первые леди".

Как сообщает THR, актрисе досталась роль первой женщины-президента США, к тому же нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Сериал анонсирован как сатирическая политическая комедия. Героиню зовут Беверли Николсон, а ее "жену", которую сыграет радиоведущая и актриса Тиг Нотаро, – Кейси. Тиг Нотаро выступит и сценаристом фильма.

Отмечается, что для Энистон роль в "Первых леди" станет первой в сериалах стриминговых сервисов. 

Источник: https://112.ua/
Ещё по теме:
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снимутся в новой комедии
Выход сериала "Ведьмак" Netflix ожидается не ранее 2020 года
Идрис Эльба сыграет няньку в новом комедийном сериале
У сериала "Рик и Морти" будет 70 новых серий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix
noimageДжиллиан Андерсон присмотрела себе новый проект
noimageБрэд Питт снялся в Дэдпуле 2 за чашку кофе
noimageХолли Берри составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 3"
noimageМультфильм Walt Disney Pictures получил музыкальную премию
Лента новостей