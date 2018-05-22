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22 мая 18, 09:31
Джейк Джилленхол сыграет в продолжении "Человека-паука"
Джейк Джилленхол
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Популярный голливудский актер Джейк Джилленхол, считавшийся какое-то время потенциальным исполнителем роли Бэтмена в сольном фильме, посвященном супергерою DC, предпочел конкурирующую киновселенную Marvel.
Как сообщает издание The Holyywood Reporter, актеру предстоит исполнить в сиквеле фильма "Человек-паук: Возвращение домой" роль Мистерио, злодея и одного из главных противников Человека-паука. Утверждается, что переговоры уже вышли на финишную прямую.

Мистерио дебютировал в комиксах Marvel в 1964 году. Это прозвище принадлежало нескольким антагонистам. Первый из них по имени Квентин Бек был иллюзионистом, который решил применить свои таланты в криминальной среде. Мистерио являлся членом так называемой Зловещей Шестерки, организованной Доктором Осьминогом, в которую входили могущественные враги Человека-паука. Также стало известно, что к образу Стервятника в продолжении фильма вернется Майкл Китон. "Человек-паук: Возвращение домой 2" выйдет в прокат в июле 2019 года.

Напомним, что первая часть, представленная зрителям летом 2017 года, оказалась успешна в прокате. При производственном бюджете в 175 миллионов долларов ее сборы составили около 900 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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