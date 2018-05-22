Джейк Джилленхол сыграет в продолжении "Человека-паука"

Как сообщает издание The Holyywood Reporter, актеру предстоит исполнить в сиквеле фильма "Человек-паук: Возвращение домой" роль Мистерио, злодея и одного из главных противников Человека-паука. Утверждается, что переговоры уже вышли на финишную прямую.





Мистерио дебютировал в комиксах Marvel в 1964 году. Это прозвище принадлежало нескольким антагонистам. Первый из них по имени Квентин Бек был иллюзионистом, который решил применить свои таланты в криминальной среде. Мистерио являлся членом так называемой Зловещей Шестерки, организованной Доктором Осьминогом, в которую входили могущественные враги Человека-паука. Также стало известно, что к образу Стервятника в продолжении фильма вернется Майкл Китон. "Человек-паук: Возвращение домой 2" выйдет в прокат в июле 2019 года.





Напомним, что первая часть, представленная зрителям летом 2017 года, оказалась успешна в прокате. При производственном бюджете в 175 миллионов долларов ее сборы составили около 900 миллионов долларов.



