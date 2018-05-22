Мультфильм Walt Disney Pictures получил музыкальную премию

На престижную премию в категории "лучший саундрек" претендовали проекты "Черная пантера", "Форсаж 8", "Величайший шоумен", "Стражи Галактики. Часть 2" и "Моана".





Именно музыкальное сопровождение к мультфильму студии Walt Disney Pictures и было признано в итоге лучшим. Напомним, что "Моана" была представлена зрителям в 2016 году. В озвучивании героев сказки принимали участие Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Аули`и Карвалью, Филлипа Су, Рэйчел Хаус и другие популярные артисты. Режиссеры Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл, Крис Уильямс. В центре сюжета оказалась юная островитянка, которая отправляется в плавание к легендарному острову в компании полубога Мауи.





Производственный бюджет проекта составил 150 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 650 миллионов долларов.



