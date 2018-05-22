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22 мая 18, 09:33
Мультфильм Walt Disney Pictures получил музыкальную премию
Моана
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В США состоялась церемония вручения главных музыкальных наград года - Billboard Music Awards 2018.
На престижную премию в категории "лучший саундрек" претендовали проекты "Черная пантера", "Форсаж 8", "Величайший шоумен", "Стражи Галактики. Часть 2" и "Моана".

Именно музыкальное сопровождение к мультфильму студии Walt Disney Pictures и было признано в итоге лучшим. Напомним, что "Моана" была представлена зрителям в 2016 году. В озвучивании героев сказки принимали участие Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Аули`и Карвалью, Филлипа Су, Рэйчел Хаус и другие популярные артисты. Режиссеры Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл, Крис Уильямс. В центре сюжета оказалась юная островитянка, которая отправляется в плавание к легендарному острову в компании полубога Мауи.

Производственный бюджет проекта составил 150 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 650 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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