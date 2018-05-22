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22 мая 18, 09:35
Холли Берри составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 3"
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В актерском составе боевика "Джон Уик 3" произошло значительное пополнение.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к нему присоединилась Холли Берри. Какого именно персонажа предстоит ей сыграть, пока неизвестно, утверждается лишь, что это она не станет главной антагонисткой.

Сама актриса подтвердила участие в проекте весьма оригинальным способом, опубликовав на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию записки, адресованной Джону Уику, которая была написана на бланке отеля Continental.

"Джон Уик 3" будет представлен зрителям в мае 2019 года. Постановщиком третьей серии будет Чад Стахелски, принимавший участие и в создании первых двух. Содержание картины еще не уточнялось, известно лишь, что действие начнется с того момента, на котором завершился вторая серия, то есть с бегства Джона Уика, за голову которого назначена огромная награда.

Вторая часть вышла в прокат в начале 2017 года. Ее бюджет составил 40 миллионов долларов, а совокупные сборы превысили 177 миллионов долларов. Главную роль исполнил Киану Ривз, прошедший специальную подготовку у лучших инструкторов рукопашного боя.

Источник: https://www.kinonews.ru
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