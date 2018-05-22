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22 мая 18, 10:01
Джиллиан Андерсон присмотрела себе новый проект
Джиллиан Андерсон
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Распрощавшись с "Секретными материалами", Джиллиан Андерсон присмотрела себе новый сериальный проект.
Это будет комедийная драма потокового сервиса Netflix под названием "Sex Education" ("Секс-образование").

Вместе с актрисой в шоу примет участие Эйса Баттерфилд. Он сыграет парня по имени Отис, ученика средней школы, замкнутого девственника, который живет со своей матерью Джин (Андерсон). Мать работает секс-терапевтом, так что их дом завален всевозможными руководствами и пособиями по этому вопросу. Когда одноклассники Отиса узнают о том, чем занимается его мать, то начинают проявлять к парню активный интерес. Вместе ребята организовывают подпольный кружок секс-терапии, призванный помогать подросткам справляться с интимными проблемами.

Создатель предстоящего сериала — Лори Нанн. Режиссурой займется Бен Тейлор (сериал "Катастрофа"). Выход намечен на следующий год.

Джиллиан Андерсон в прошлом году можно было видеть на больших экранах в экранизации детектива Агаты Кристи "Скрюченный домишко".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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