Джиллиан Андерсон присмотрела себе новый проект

Это будет комедийная драма потокового сервиса Netflix под названием "Sex Education" ("Секс-образование").





Вместе с актрисой в шоу примет участие Эйса Баттерфилд. Он сыграет парня по имени Отис, ученика средней школы, замкнутого девственника, который живет со своей матерью Джин (Андерсон). Мать работает секс-терапевтом, так что их дом завален всевозможными руководствами и пособиями по этому вопросу. Когда одноклассники Отиса узнают о том, чем занимается его мать, то начинают проявлять к парню активный интерес. Вместе ребята организовывают подпольный кружок секс-терапии, призванный помогать подросткам справляться с интимными проблемами.





Создатель предстоящего сериала — Лори Нанн. Режиссурой займется Бен Тейлор (сериал "Катастрофа"). Выход намечен на следующий год.





Джиллиан Андерсон в прошлом году можно было видеть на больших экранах в экранизации детектива Агаты Кристи "Скрюченный домишко".



