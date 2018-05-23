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23 мая 18, 09:48
Первый трейлер фильма "Город лжи" с Джонни Деппом
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Студия Global Road Entertainment представила первый трейлер детективного триллера "Город лжи", главную роль в котором исполнил Джонни Депп.
Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Фильм основан на реальных событиях и одноименной книге Рамиты Наваи.

"Город лжи" расскажет о Лос-Анджелесе конца 90-х годов и громком деле, связанным с убийством американского хип-хоп исполнителя The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Джордж Латор Уоллес) вскоре после того, как был застрелен Тупак Шакур. 

Помимо Деппа в ленте также снялись Форест Уитакер, Дейтон Калли, Нил Браун-младший и Шей Уигем.

Режиссером детективного триллера выступил Брэд Фурман.

В прокат картина выйдет осенью этого года. 


Источник: https://112.ua/
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