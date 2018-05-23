Первый трейлер фильма "Город лжи" с Джонни Деппом

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.





Фильм основан на реальных событиях и одноименной книге Рамиты Наваи.





"Город лжи" расскажет о Лос-Анджелесе конца 90-х годов и громком деле, связанным с убийством американского хип-хоп исполнителя The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Джордж Латор Уоллес) вскоре после того, как был застрелен Тупак Шакур.





Помимо Деппа в ленте также снялись Форест Уитакер, Дейтон Калли, Нил Браун-младший и Шей Уигем.





Режиссером детективного триллера выступил Брэд Фурман.





В прокат картина выйдет осенью этого года.



