Сериал о родине Супермена продлен на второй сезон

Как сообщает издание ComicBook, релиз продолжения намечен на 2019 год. Точная дата пока не называется.





Напомним, что в центре сюжета первого сезона, стартовавшего в марте 2018 года, оказался дед Кал-Эла Сег-Эл, пытающийся изо всех сил спасти честь семьи и уберечь родную планету от хаоса и разрушения. В проекте были задействованы Камерон Каффе, Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Гордон Александр, Сара Армстронг и другие актеры. Содержание сиквела на момент написания данной заметки не уточнялось.





Изначально SyFy планировал выпустить первый сезон сериала в 2017 году, но затем релиз был отложен на 2018 год. В качестве шоураннера выступил Дэвид С. Гойер, он же принимал участие и в написании сценария шоу. Сюжетная линия "Криптона" не пересекается с сюжетом полнометражной киновселенной, основанной на комиксах компании DC.



