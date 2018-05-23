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23 мая 18, 09:57
Сериал о родине Супермена продлен на второй сезон
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Кабельный канал SYFY заказал производство второго сезона фантастического сериала "Криптон", события которого происходят на родине Супермена за несколько поколений до гибели планеты.
Как сообщает издание ComicBook, релиз продолжения намечен на 2019 год. Точная дата пока не называется.

Напомним, что в центре сюжета первого сезона, стартовавшего в марте 2018 года, оказался дед Кал-Эла Сег-Эл, пытающийся изо всех сил спасти честь семьи и уберечь родную планету от хаоса и разрушения. В проекте были задействованы Камерон Каффе, Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Гордон Александр, Сара Армстронг и другие актеры. Содержание сиквела на момент написания данной заметки не уточнялось.

Изначально SyFy планировал выпустить первый сезон сериала в 2017 году, но затем релиз был отложен на 2018 год. В качестве шоураннера выступил Дэвид С. Гойер, он же принимал участие и в написании сценария шоу. Сюжетная линия "Криптона" не пересекается с сюжетом полнометражной киновселенной, основанной на комиксах компании DC.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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