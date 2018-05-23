Лиам Нисон сыграет в продолжении "Людей в черном"

Как сообщает издание Variety, к нему присоединился Лиам Нисон.





Утверждается, что ему досталась роль главы британского бюро, контролирующего проживающих на Земле пришельцев. Ранее стал известно, что ключевые роли в проекте с рабочим названием "Люди в черном 4" исполнят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, снимавшиеся вместе в картине "Тор 3: Рагнарек". Исполнители ролей агентов К и J из оригинальной трилогии Уилл Смит и Томми Ли Джонс в продолжении не появятся, однако их сюжетная линия не будет проигнорирована, а новые герои будут знать об их существовании.





Постановщиком четвертой части станет Ф. Гэри Грей, снявший приключенческий боевик "Форсаж 8". Съемки должны стартовать уже летом 2018 года с прицелом на премьеру в летний сезон 2019 года. На момент написания данной заметки краткое содержание картины еще не уточнялось.





Напомним, что в 2018 году поклонники творчества Лиама Нисона могли видеть его сразу в нескольких фильмах, в том числе боевике "Пассажир".



