Дэвид Линч снимет фильм о "Даме с поленом" из Твин Пикс

Режиссер Дэвид Линч снимет документальный фильм об актрисе Кэтрин Коулсон, которая сыграла в сериале Твин Пикс Даму с поленом.





Актриса Кэтрин Коулсон скончалась в 2015 году от онкологического заболевания. Перед смертью она успела сняться в третьем сезоне сериала.





В эпизодах с ее участием видно, что актриса чувствует себя плохо. Однако несмотря на это она не отказалась от участия.





Фильм будет называться Я знаю Кэтрин, Даму с поленом. В нем пойдет речь о создании роли Маргарет Лантерман (настоящее имя Дамы с поленом по сюжету сериала).





Известно, что героиня Коулсон появляется в сериале в решающие моменты, чтобы озвучить предсказания от полена.





В будущую ленту войдут биографические зарисовки об актрисе, и интервью с самим Дэвидом Линчем.



