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23 мая 18, 10:25
Дэвид Линч снимет фильм о "Даме с поленом" из Твин Пикс
Кэтрин Коулсон
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Лента будет снята в документальном жанре и посвящена актрисе Кэтрин Коулсон, которая умерла в 2015 году.
Режиссер Дэвид Линч снимет документальный фильм об актрисе Кэтрин Коулсон, которая сыграла в сериале Твин Пикс Даму с поленом. 

Актриса Кэтрин Коулсон скончалась в 2015 году от онкологического заболевания. Перед смертью она успела сняться в третьем сезоне сериала.

В эпизодах с ее участием видно, что актриса чувствует себя плохо. Однако несмотря на это она не отказалась от участия.

Фильм будет называться Я знаю Кэтрин, Даму с поленом. В нем пойдет речь о создании роли Маргарет Лантерман (настоящее имя Дамы с поленом по сюжету сериала).

Известно, что героиня Коулсон появляется в сериале в решающие моменты, чтобы озвучить предсказания от полена.

В будущую ленту войдут биографические зарисовки об актрисе, и интервью с самим Дэвидом Линчем.

Источник: https://kinoafisha.ua
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