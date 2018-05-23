Брэдли Купер снова поработает с Клинтом Иствудом

Эта кинокартина станет вторым сотрудничеством для актера и режиссера.





Брэдли Купер до этого снялся в фильме Иствуда под названием "Снайпер". За роль в ленте он был номинирован на "Оскар". А вот в картине "Мул" актеру предстоит сыграть агента наркоконтроля, который противостоит старому наркокурьеру – 90-летнему Лео Шарпу. При этом Шарпа сыграет сам Клинт Иствуд. Очень даже неплохой дуэт.





В основу фильма будет положена реальная история о ветеране Второй мировой войны Лео Шарпе, который был пойман при попытке перевезти через границу США 200 фунтов кокаина, стоимость которого составляла 3 миллиона долларов. Курьер был приговорен к трем годам тюрьмы. Мужчина пытался избежать наказания, убеждая судей в диагностированном у него слабоумии. В 2016 году наркокурьер скончался.



