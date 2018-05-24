Умер легендарный американский актер Клинт Уокер

Уокер родился 30 мая 1927 года в Иллинойсе и начал сниматься в середине пятидесятых, за карьеру сыграв чуть более сорока ролей в сериалах и кинофильмах.





Популярность актеру принесла главная роль в сериале (1955-1962) "Шайенне" (плюс в сериале звучат его композиции), и роль Самсона в "Грязной дюжине" Олдрича 1967-го.





Актер был женат три раза, пережив и свою третью жену, и дочь от первого брака. Сестра-близнец Уокера умерла в 2000 году.



















