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24 мая 18, 09:24
Умер легендарный американский актер Клинт Уокер
Клинт Уокер
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Известный американский певец и актер Клинт Уокер, который прославился ролями фактурных ковбоев в классических вестернах, умер 21 мая в возрасте 90 лет в Северной Калифорнии.
Уокер родился 30 мая 1927 года в Иллинойсе и начал сниматься в середине пятидесятых, за карьеру сыграв чуть более сорока ролей в сериалах и кинофильмах.

Популярность актеру принесла главная роль в сериале (1955-1962) "Шайенне" (плюс в сериале звучат его композиции), и роль Самсона в "Грязной дюжине" Олдрича 1967-го.

Актер был женат три раза, пережив и свою третью жену, и дочь от первого брака. Сестра-близнец Уокера умерла в 2000 году.





Источник: https://kinoafisha.ua
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