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24 мая 18, 09:29
Потап стал продюсером комедии
Потап
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Продюсерский центр MOZGI Entertainment и компания "Прототип продакшн" (FILM.UA Group) начали совместную работу над украинской комедией "Скажене Весілля".
Лента была создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Съемки фильма стартуют в конце мая, а премьера запланирована на осень этого года.

"Для нас большая честь участвовать в производстве украинского фильма в качестве партнера такой прогрессивной компании, как FILM.UA. Нас с Ириной Горовой давно будоражил кинобизнес и мы начинаем осуществление своей киномечты вместе с командой профессионалов. Вдвойне приятно создавать украинский продукт для украинского рынка на украинском языке", - прокомментировал свое новое амплуа Потап, музыкальный продюсер фильма.

Также участие Потапа в фильме как музыкального продюсера прокомментировал и продюсер ленты Юрий Горбунов.

"Какая свадьба без MOZGІ?! Я очень рад, что к нашему проекту присоединились такие партнеры, и уверен, что уже скоро на всех свадьбах страны будут петь и танцевать под саундтрек от Потапа", - с юмором заметил продюсер ленты.

По сюжету в фильме, директор районного краеведческого музея Василий Середюк, отправляя дочь Катю во Францию на обучение, не ожидал такого поворота событий, что за месяц она сообщит, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа. "Середюк - европейская семья" - это лозунг из уст Василия услышал в районе каждый. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желаемый европейский зять - афрофранцуз.

Организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась - кажется прекрасной идеей. Но когда на пути стоит любовь - неизвестно, удастся ли такой план реализовать.

Источник: https://kinoafisha.ua
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