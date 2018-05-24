Состоялась премьера мультфильма "Заколдований Принц"

Олег Винник подарил свой голос главному герою мультфильма "Заколдований Принц". Вчера состоялся допремьерный показ картины, на который пришли многие звезды.





Первыми мультфильм "Заколдований Принц" увидели Катя Осадчая, Александр Скичко, Жан Грицфельдт, Анна Добрыднева, Юрий Корявченков (Юзик), Вячеслав Соломка, Артем Гагарин, Яна Клочкова, Олег Панюта и другие.





В прокат мультфильм выйдет уже 24 мая. А пока Олег Винник рассказал о своем опыте дубляжа. Певец признался, что его голос очень отличался от оригинального голоса Принца. Однако, несмотря на это, когда команда записала пробный ролик и отправила его в Америку, то сразу же ответили, что "получилось супер".





Прочувствовав на себе роль Принца, Винник отметил, что в современном мире героев совсем не осталось. Также артист рассказал, что для него значит быть настоящим мужчной.





"В моем понимании принц – это сильный мужчина-добытчик. Это не те ребята, которые тратят много времени на свой внешний вид, подбирают носочки под рубашку, беспокоятся о том, как смотрятся их стрелки на брюках. Я этого не понимаю. Мужчина должен тратить свое время на другие вещи. Конечно, стиль тоже важен, и я, безусловно, слежу за собой. Но я не перегибаю палку в этом плане, не переживаю о том, красиво ли у меня уложен каждый волосок. А может, для кого-то Винник тоже выглядит как принц, ведь в конце концов я стал самым красивым в этой стране по версии Viva! Но, знаете, на концертах меня любят не за то, что я самый красивый, а за то, что я дарю людям", - отметил певец.











