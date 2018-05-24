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24 мая 18, 09:37
Warner Bros. экранизирует произведение Джорджа Р.Р. Мартина
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Подразделение студии Warner Bros. Warner Animation Group подписало контракт с создателям "Песни льда и пламени" Джорджем Р.Р. Мартином об экранизации его раннего произведения под названием "Ледяной дракон".
Об этом сообщает издание Deadline.

Мартин написал книгу в 1980 году перед произведением, которое позже стало известно как "Игра престолов". Действие происходит не в Семи Королевствах Мартина, а, скорее, в мире средневековой фэнтези, где враждующие королевства используют силу огнедышащих драконов. Это история молодой девушки по имени Адара, которая тайно дружит с редким Ледяным Драконом. Когда армия драконов готова вторгнуться в ее город, только Ледяной Дракон может помочь ей спасти ее мир от полного уничтожения. Мартин будет выполнять в проекте функции продюсера.

Напомним, что финальный сезон сериала "Игра престолов", основанного на трудах Мартина, будет представлен зрителям в 2019 году. Это будет самый масштабный и дорогой сезон шоу. 

Источник: https://www.kinonews.ru/
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