Объявлен актерский состав сериала по комиксу "Хранители"

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в проекте примут участие Реджина Кинг, знакомая поклонникам сериала "Оставленные", голливудский ветеран Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, снимавшийся в "Фантастической четверке" 2015 года выпуска, 82-летний Луис Госсет мл., Аделаида Клеменс, знакомая зрителям по фильму "Великий Гэтсби" и Эндрю Ховард из "Мотеля Бейтсов". Каких именно персонажей предстоит сыграть каждому из актеров, пока не уточняется. Также пока неизвестен съемочный и релизный графики проекта.





Напомним, что графическая новелла, состоявшая из двенадцати выпусков, была создана Аланом Муром, Дэйвом Гиббонсом и Джоном Хиггинсом в 80-х годах прошлого столетия год. Позже комикс включен в сотню лучших графических новелл по мнению журнала Time. В 2009 году была выпущена полнометражная экранизация режиссера Зака Снайдера, в которой главные роли исполнили Джеки Эрл Хейли, Малин Акерман, Патрик Уилсон, Билли Крадап, Мэттью Гуд, Джеффри Дин Морган и Карла Гуджино. Фильм провалился и в домашнем, и в мировом прокатах.



