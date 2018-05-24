Представлено краткое содержание фильма "Мстители 4"

Описание сюжета опубликовал ресурс Comic Book.





"Четвертая часть саги "Мстители" является кульминацией 22 взаимосвязанных фильмов, которая продемонстрирует зрителям поворотный момент этого эпического путешествия. Наши любимые герои действительно осознают, насколько хрупка эта реальность, и на какие жертвы им придется пойти, чтобы ее поддерживать".





Судя по описанию, жертвы, принесенные супергероями в третьем фильме ради борьбы с Таносом, будут не единственными. С версией развития событий в четвертых "Мстителей" можно ознакомиться в статье портала "Новости кино" под названием "Пророчество Кэпа. Что будет в четвертых "Мстителях".





Ожидается, что в картине будут участвовать Карен Гиллан, Бри Ларсон, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни мл., Джереми Реннер, Джош Бролин, Себастиан Стэн, Крис Эванс и другие актеры.



