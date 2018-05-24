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Кино
Новости кино
24 мая 18, 12:25
Представлено краткое содержание фильма "Мстители 4"
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Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием фильма "Мстители 4", который завершит очередную "фазу" в развитии киновселенной Marvel.
Описание сюжета опубликовал ресурс Comic Book.

"Четвертая часть саги "Мстители" является кульминацией 22 взаимосвязанных фильмов, которая продемонстрирует зрителям поворотный момент этого эпического путешествия. Наши любимые герои действительно осознают, насколько хрупка эта реальность, и на какие жертвы им придется пойти, чтобы ее поддерживать".

Судя по описанию, жертвы, принесенные супергероями в третьем фильме ради борьбы с Таносом, будут не единственными. С версией развития событий в четвертых "Мстителей" можно ознакомиться в статье портала "Новости кино" под названием "Пророчество Кэпа. Что будет в четвертых "Мстителях".

Ожидается, что в картине будут участвовать Карен Гиллан, Бри Ларсон, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни мл., Джереми Реннер, Джош Бролин, Себастиан Стэн, Крис Эванс и другие актеры.

Источник: https://www.kinonews.ru
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