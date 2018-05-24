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Кино
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24 мая 18, 12:27
Олег Винник уверенно продолжает карьеру в кино
Олег Винник
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Кажется, украинский фильм "Скажене Весілля", продюсированием которого занимается Юрий Горбунов, всерьез решил собрать на своей площадке всех отечественных звезд современности.
Саундтрек к комедии записали группы "Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade, а музыкальным продюсером картины стал Потап. Теперь же выяснилось, что одну из ролей в проекте сыграет любимец женщин и детей Олег Винник, для которого эта работа станет первым появлением на большом киноэкране.

"Я очень рад, что наш "скажений" проект пополнился еще одной звездой. Скажу честно, привлечь к съемкам такого известного и востребованного артиста было непросто. Но мы вместе с командой придумали для Олега такую роль, от которой трудно было отказаться. А вот какую именно - узнаете уже осенью. Зрителей ждет еще немало сюрпризов", - интригует Горбунов.

Впрочем, новость о появлении Винника в фильме - давно не новость. Год назад, во время десятого питчинга Госкино, по итогам которого комедия "Скажене Весілля" и получила поддержку государства в размере 3,24 млн грн (при общем бюджете 10,8 млн грн), Олег уже фигурировал в ролике, подготовленном командой проекта для конкурса. В нем певец утверждал, что слово "маленький" ему неведомо и обещал собрать полные кинозалы.

С тех пор, как видим, ничего не изменилось. Разве что официальное подтверждение участия Винника и Потапа в проекте позволяет предположить, что и Катя Осадчая с Машей Ефросининой, также задействованные в том ролике, таки появятся в комедии.

Что ж, интрига раскроется совсем скоро - напомню, премьера фильма запланирована уже на осень 2018-го.

Источник: https://kinoafisha.ua
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