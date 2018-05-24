Райан Рейнольдс снимется в боевике Майкла Бэя

Теперь Deadline сообщает, что главную роль в предстоящем боевике исполнит Райан Рейнольдс. И это неудивительно, учитывая тот факт, что сценаристами "Шестого подполья" выступили авторы "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз.





Производством картины занимаются потоковый сервис Netflix и компания Skydance Media. Бюджет составляет 150 миллионов долларов, что делает "Шестое подполье" самым дорогим на сегодняшний день проектом стримингового гиганта.





О сюжете пока ничего неизвестно, кроме того, что это будет брутальное мужское кино с большим количеством тестостерона. Съемки стартуют этим летом, а релиз намечен на 2019 год.





Райана Рейнольдса сейчас можно наблюдать в сиквеле "Дэдпула".



