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Кино
Новости кино
24 мая 18, 12:29
Райан Рейнольдс снимется в боевике Майкла Бэя
Райан Рейнольдс
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Еще в марте стало известно, что Майкл Бэй не только подхватил брошенный Спилбергом "Робопокалипсис", но и записался в постановщики загадочного боевика под названием "Six Underground" ("Шестое подполье" или "Шестая подземка").
Теперь Deadline сообщает, что главную роль в предстоящем боевике исполнит Райан Рейнольдс. И это неудивительно, учитывая тот факт, что сценаристами "Шестого подполья" выступили авторы "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз.

Производством картины занимаются потоковый сервис Netflix и компания Skydance Media. Бюджет составляет 150 миллионов долларов, что делает "Шестое подполье" самым дорогим на сегодняшний день проектом стримингового гиганта.

О сюжете пока ничего неизвестно, кроме того, что это будет брутальное мужское кино с большим количеством тестостерона. Съемки стартуют этим летом, а релиз намечен на 2019 год.

Райана Рейнольдса сейчас можно наблюдать в сиквеле "Дэдпула".

Источник: https://kinoafisha.ua
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