Галь Гадот станет продюсером фильма о Фиделе Кастро

Кроме того, актриса может исполнить роль журналистки канала АВС Лизы Ховард, которая в начале 60-х годов прошлого века брала у Фиделя Кастро ряд интервью.





Байопик будет основан на серии статей Питера Корнблу "Милый мой Фидель: Тайная связь журналистки ABC с Фиделем Кастро". Автор рассказывает об отношениях "коменданте" с журналисткой, которой при рождении дали имя Дороти Джин Гуггенхайм.





"Когда я впервые прочитала статьи Питера, то была поражена той силой, ритмом и характером, которыми обладала Лиза. Уже тогда я знала, что хочу быть вовлечена в ее историю и захотела сделать фильм о ее жизни", — сказала Гадот.





Лиза Ховард скончалась в 1965 году от передозировки барбитуратов, ей было 39 лет.





Адаптацией сценария будет заниматься один из создателей сериала "Нарко" Крис Бранкато. Работа начнется в конце этого года.



