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25 мая 18, 08:30
Галь Гадот станет продюсером фильма о Фиделе Кастро
Галь Гадот
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Актриса, известная по роли в фильме "Чудо-женщина", Галь Гадот планирует заняться продюсированием ленты "Милый мой Фидель".
Кроме того, актриса может исполнить роль журналистки канала АВС Лизы Ховард, которая в начале 60-х годов прошлого века брала у Фиделя Кастро ряд интервью.

Байопик будет основан на серии статей Питера Корнблу "Милый мой Фидель: Тайная связь журналистки ABC с Фиделем Кастро". Автор рассказывает об отношениях "коменданте" с журналисткой, которой при рождении дали имя Дороти Джин Гуггенхайм. 

"Когда я впервые прочитала статьи Питера, то была поражена той силой, ритмом и характером, которыми обладала Лиза. Уже тогда я знала, что хочу быть вовлечена в ее историю и захотела сделать фильм о ее жизни", — сказала Гадот.

Лиза Ховард скончалась в 1965 году от передозировки барбитуратов, ей было 39 лет.

Адаптацией сценария будет заниматься один из создателей сериала "Нарко" Крис Бранкато. Работа начнется в конце этого года.

Источник: https://112.ua
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