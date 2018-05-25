Paramount отказалась от съемок продолжения "Трансформеров"

Об этом свидетельствует отмена даты релиза седьмого фильма из этой серии, который планировалось представить зрителям летом 2019 года.





Как отмечает издание Deadline, релиз картины, намеченный ранее на 28 июня 2019 года, не состоится, и никакой новой даты студия не назначила. Причина такого решения руководства Paramount не уточняется.





Стоит отметить, что во время фестиваля Toy Fair 2018 представители компании Hasbro, владеющей правами на линии игрушек из серии "Трансформеры" намекали на то, что кинематографическая франшиза может быть перезапущена после выхода первого спин-оффа, посвященного автоботу Бамблби. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу так и не последовало.





Что касается фильма "Бамблби", то он будет представлен зрителям в декабре 2018 год. Ожидается, что действие будет происходить в 80-х годах прошлого столетия. В картине снимались Хейли Стайнфелд, Памела Адлон, Джон Сина, Кеннет Чои, Рэйчел Кроу, Хорхе Лендеборг мл., Стивен Шнайдер, Эбби Куинн, Рикардо Хойос, Джейсон Дракер и другие актеры.





Это будет первый проект из серии "Трансформеры", который снимал не Майкл Бэй.



