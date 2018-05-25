Майкл Шин сыграет с Вином Дизелем в экранизации комикса

Как утверждает Variety, к заявленному ранее исполнителю главной роли Вину Дизелю присоединились звезда фильма "Малыш на драйве" Эйса Гонсалес, звезда сериала "Чужестранка" Сэм Юэн и участник множества фантастических проектов Майкл Шин.





Также стало известно, что в планах студии создание основанной на комиксах компании Valiant киновселенной, в которую войдут минимум пять фильмов. Съемочный график пока не уточняется.





Напомним, что, согласно мифологии первоисточника, главный герой по прозвищу Бладшот, известный также по прозвищам "Белый Рыцарь", "Капитан Красные Глаза", "Призрак" и другим, получил смертельное ранение, но был спасен с помощью ведения в его организм миллионов нанинтов, наделивших его сверхъестественной силой, реакцией а также способностью к мгновенной регенерации тканей. Бладшот владеет практически всеми видами холодного и огнестрельного оружия, является экспертом рукопашного боя, способен управлять почти любой техникой, автомобилями, взламывать различные устройства.



