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25 мая 18, 08:33
Майкл Шин сыграет с Вином Дизелем в экранизации комикса
Майкл Шин
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В экранизации комиксов, посвященных Бладшоту, произошло пополнение.
Как утверждает Variety, к заявленному ранее исполнителю главной роли Вину Дизелю присоединились звезда фильма "Малыш на драйве" Эйса Гонсалес, звезда сериала "Чужестранка" Сэм Юэн и участник множества фантастических проектов Майкл Шин.

Также стало известно, что в планах студии создание основанной на комиксах компании Valiant киновселенной, в которую войдут минимум пять фильмов. Съемочный график пока не уточняется.

Напомним, что, согласно мифологии первоисточника, главный герой по прозвищу Бладшот, известный также по прозвищам "Белый Рыцарь", "Капитан Красные Глаза", "Призрак" и другим, получил смертельное ранение, но был спасен с помощью ведения в его организм миллионов нанинтов, наделивших его сверхъестественной силой, реакцией а также способностью к мгновенной регенерации тканей. Бладшот владеет практически всеми видами холодного и огнестрельного оружия, является экспертом рукопашного боя, способен управлять почти любой техникой, автомобилями, взламывать различные устройства.

Источник: https://www.kinonews.ru
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