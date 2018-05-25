Брэнд Walt Disney вошел в десятку самых дорогих в мире.

В традиционном рейтинге, который составляет издание Forbes, компания заняла восьмое место, опередив автомобильный концерн Toyota и технологическую корпорацию AT&T.





Стоимость брэнда Walt Disney оказалась практически идентична стоимости брэнда корейской компании Samsung - 47,5 миллиарда долларов против 47,6 миллиарда долларов. За прошедший год брэнд Walt Disney подорожал на восемь процентов. Общая капитализация компании оценивается в 178 миллиардов долларов.





Кроме Walt DIsney в первой десятке не оказалось ни одной корпорации, занимающейся кинопроизводством. Ближайший преследователь - FOX оказалась на 54-м месте, стоимость ее брэнда составила 11,7 миллиарда долларов. Владеющая некоторыми голливудскими активами компания Sony опустилась на 63-е место в рейтинге (10,2 миллиарда долларов).





А первое место вновь заняла Apple, стоимость брэнда которой оценивается в 182 миллиарда долларов. Второе и третье места оказались заняты компаниями Google (132 миллиарда долларов) и Microsoft (104 миллиарда долларов).





Напомним, что компании Walt Disney принадлежит ряд очень успешных студий, среди которых Marvel, Pixar и Lucasfilm.



