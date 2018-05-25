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Кино
Новости кино
25 мая 18, 08:34
Брэнд Walt Disney вошел в десятку самых дорогих в мире
Брэнд Walt Disney
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Брэнд Walt Disney вошел в десятку самых дорогих в мире.
В традиционном рейтинге, который составляет издание Forbes, компания заняла восьмое место, опередив автомобильный концерн Toyota и технологическую корпорацию AT&T.

Стоимость брэнда Walt Disney оказалась практически идентична стоимости брэнда корейской компании Samsung - 47,5 миллиарда долларов против 47,6 миллиарда долларов. За прошедший год брэнд Walt Disney подорожал на восемь процентов. Общая капитализация компании оценивается в 178 миллиардов долларов.

Кроме Walt DIsney в первой десятке не оказалось ни одной корпорации, занимающейся кинопроизводством. Ближайший преследователь - FOX оказалась на 54-м месте, стоимость ее брэнда составила 11,7 миллиарда долларов. Владеющая некоторыми голливудскими активами компания Sony опустилась на 63-е место в рейтинге (10,2 миллиарда долларов).

А первое место вновь заняла Apple, стоимость брэнда которой оценивается в 182 миллиарда долларов. Второе и третье места оказались заняты компаниями Google (132 миллиарда долларов) и Microsoft (104 миллиарда долларов).

Напомним, что компании Walt Disney принадлежит ряд очень успешных студий, среди которых Marvel, Pixar и Lucasfilm.

Источник: https://www.kinonews.ru
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