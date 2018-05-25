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25 мая 18, 08:36
Warner Bros. выставила "Годзиллу 2" против "Аладдина"
Warner Bros.
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Киностудия Warner Bros. провела масштабную ревизию прокатных графиков своих перспективных кинопроектов.
Список изменений приводит издание The Hollywood Reporter. В частности, с конца марта на 31 мая 2019 года "переехал" релиз фантастического фильма "Годзилла 2: Король монстров".

В чем причина такого изменения, неизвестно. Стоит отметить, что в конце мая в прокат должен выйти полнометражный фильм студии Walt Disney "Аладдин", основанный на знаменитом мультипликационном фильме. Оба проекта рассчитаны примерно на одну и ту же зрительскую аудиторию, поэтому столь близкое соседство в прокате обязательно кажется на кассовых сборах обеих картин.

Также на год была отложена премьера фантастического боевика под названием "Человек на шесть миллиардов долларов", в котором главную роль должен был сыграть Марк Уолберг. Вместо 31 мая 2019 года проект будет представлен зрителям 5 июня 2020 года. Лента также лишилась режиссера: от работы над проектом отказался постановщик Дамиан Сифрон, ожидавший начала съемок в течение трех лет.

Кроме этого, стало известно, что продолжение "Сияния" не выйдет в 2019 году, как считалось ранее. Зрители увидят фильм под названием "Доктор сон" в 2020 году.

Источник: https://www.kinonews.ru
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