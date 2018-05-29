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29 мая 18, 12:08
Названы лучшие молодежные сериалы за последние 20 лет. Видео
Баффи
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Кинокритики портала IndieWire представили топ-20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет.

В подростковом возрасте людям бывает и радостно, и грустно, весело и тяжело. Многие подростки впервые сталкиваются со взрослыми трудностями, стоят перед важным жизненным выбором. Чтобы отобразить весь спектр подростковой жизни, в рейтинг лучших молодежных сериалов вошли и комедии, и драмы, и детективы, и ужасы.

Замыкает двадцатку недавний телепроект Netflix Американский вандал (2017), а на первом месте оказался культовый мистический сериал Баффи – истребительница вампиров (1997-2003).

Топ-20 лучших молодежных сериалов за последние 20 лет выглядит так:

20. Американский вандал / American Vandal

19. Энди Мак / Andi Mack

18. Сабрина – маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch

17. Девочки Гилмор / Gilmore Girls

16. Пригород / Suburgatory

15. Красные дубы / Red Oaks

14. Балерины / Bunheads

13. Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris

12. Сплетница / Gossip Girl

11. Молокососы / Skins

10. Отжиг / The Get Down

9. Хор / Glee

8. Вероника Марс / Veronica Mars

7. Деграсси / Degrassi

6. Бухта Доусона / Dawson’s Creek

5. Огни ночной пятницы / Friday Night Lights

4. Чудики и чокнутые / Freaks and Geeks

3. Дарья / Daria

2. Чужая семья / The O.C.

1. Баффи – истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer.
telegraf.com.ua
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