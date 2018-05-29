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29 мая 18, 14:03
Дэдпул попросился в кроссовер со Стражами Галактики
Дэдпул
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Создатель фильма "Страж Галактики" и его продолжения Джеймс Ганн восхитился второй частью "Дэдпула", о чем свидетельствует его восторженный комментарий на официальной странице в социальной сети Twitter.
По словам режиссера, такие фильмы позволяют ему надеяться на то, что "кинематограф до сих пор жив".

На этот пост отреагировал исполнитель главной роли в картине "Дэдпул 2" Райан Рейнольдс, поблагодаривший постановщика и предложивший ему снять кроссовер. "Да, с удовольствием", - ответил Ганн. Никаких официальных комментариев от представителей студии Marvel по этому поводу пока не последовало.

Напомним, что фильм "Стражи Галактики. Часть 2" был представлен зрителям в мае 2017 года. Он собрал в мировом прокате 863 миллиона долларов, став одним из самых успешных проектов года. Что касается фильма "Дэдпул 2", то на момент написания данной заметки его кассовые сборы приблизились к 500 миллионам долларов. Производственный бюджет картины оценивался в 110 миллионов долларов, то есть был в два раза больше, чем бюджет первой части.

Дальнейшая экранная судьба главного героя пока остается неизвестной. Вполне вероятно, она прояснится после оформления покупки студии FOX компанией Walt Disney.

Источник: https://www.kinonews.ru
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