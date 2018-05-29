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29 мая 18, 14:04
"Хан Соло" стартовал в два раза хуже "Изгоя"
Хан Соло: Звездные войны. Истории
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Фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" стартовал в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
В свой премьерный уик-энд картина собрали только 83 миллиона долларов, а за длинные выходные, связанные с национальным праздником - Днем Памяти - 101 миллион долларов.

Это худший результат среди проектов, действие которых происходило во вселенной "Звездных войн". Для сравнения, первый спин-офф под названием "Изгой-один: Звездные Войны. Истории" собрал в первый уик-энд 155 миллионов долларов.

Еще хуже у картины обстоят дела в международном прокате, в котором она смогла собрать лишь 65 миллионов долларов. Прокату в Китае не помогла даже смена названия, в этой стране "Хан Соло" стартовал с удручающим результатом в 10,1 миллиона долларов, не сумев пробиться в лидеры.

Отметим, что предварительные прогнозы рисовали куда более оптимистическую картину. Независимые эксперты ожидали, что фильм сможет собрать на родине от 130 до 150 миллионов долларов в премьерные выходные.

"Сейчас мы все погружены в работу и собираемся потратить много времени, чтобы разобраться в том, почему все произошло именно так. У нас есть полтора года, прежде чем выйдет Эпизод IX", - прокомментировал руководитель департамента дистрибуции Disney Дэйв Холлис.

Источник: https://www.kinonews.ru
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