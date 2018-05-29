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29 мая 18, 14:29
Дэнни Бойл снимет 25-го "Бонда"
Дэнни Бойл
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На днях появились сразу две новости касательно бондианы.
Во-первых, студия Universal выступит международным дистрибьютором 25-го фильма (у которого пока что нет названия). Во-вторых, Дэнни Бойл таки займет режиссерское кресло, сменив на посту Сэма Мендеса.

Напомним, слухи о том, что постановщик "На игле"и "Миллионера из трущоб" является главным кандидатом в режиссеры новой миссии агента 007, ходили давно. Пару месяцев назад Бойл заявил, что пишет сценарий "Бонда" в соавторстве со своим постоянным партнером Джоном Ходжем.

Но позже появилась новость о том, что Дэнни Бойл работает над музыкальной комедией вместе с создателем "Реальной любви" Ричардом Кертисом. Съемки запланированы на это лето. Так что продюсерам бондианы, вероятно, придется искать замену.

Не пришлось. Бойл намерен успеть и тут, и там. Как только он закончит с комедией, то сразу приступит к работе над "Бондом", съемки которого стартуют 3 декабря. Релиз по-прежнему намечен на 25 октября 2019 года.

"Мы рады объявить, что исключительно талантливый Дэнни Бойл будет руководить съемками 25-й серии франшизы, в которой Дэниэл Крэйг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда. Снимать начнем в декабре на Pinewood Studios, вместе с нашими партнерами из MGM. И также мы рады, что Universal станет нашим международным дистрибьютором", — говорится в официальном заявлении продюсеров Майкла Г. Уилсона и Барбары Брокколи.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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