Руководство Walt Disney объяснило провал фильма о Хане Соло

По словам главы департамента дистрибуции Дэйва Холиса, которого цитирует издание The Hollywood Reporter, во всем виноват слишком плотный прокатный график мая и наличие в нем столь сильных конкурентов, как "Мстители 3: Война бесконечности" и "Дэдпул 2"





"Скорее всего, это вопрос частоты, сколько раз люди готовы ходить в кино. Это слишком много и слишком рано в третий раз за пять недель?", - сказал он, предположив, что у фильма о Хане Соло еще будет возможность проявить себя за те недели, которые остались до выхода следующего потенциального блокбастера - "Мира Юрского периода 2". "Давайте еще обратимся к этому вопросу спустя какое-то время", - добавил он.





Напомним, что фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" стартовал в Северной Америке с удручающим результатом - 103 миллиона долларов по итогам длинных выходных. Ничуть не лучше дела у проекта обстояли и в международном прокате.



